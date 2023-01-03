睽違22年 三陽2022年重返機車霸主

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（中央社記者韓婷婷台北3日電）睽違22年，三陽工業旗下的SYM機車品牌，2022年全年以25.54萬台銷量奪下年度總冠軍，超車光陽工業，重返機車霸主寶座，市占率達34.8%。

根據最新公布數據，2022年12月單月機車總市場規模為7.12萬台。銷售前3名分別為，SYM銷售2.7萬台，市占率38.2%，光陽KYMCO 銷售1.97萬台，市占率27.8%，山葉YAMAHA銷售1.21萬台，市占率17.1%。另電動車知名品牌Gogoro銷售6167台，市占率8.7%。

從全年度銷售排行觀察，三陽以25.54萬台奪下銷售冠軍，市占率34.8%，光陽以20.07萬台，市占率27.4%位居第2，第3名為山葉的14.1萬台，市占19.3%。2022年全年台灣機車市場規模73.4萬台，低於2021年的80.9萬台，年減9.3%。

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三陽過去最差時期市占率曾經滑落至不到1成，8年前在新經營團隊入主後積極調整體質，推動3個3年分階段改造計畫，從扎根做起，收回零件業務自營，替品質打基礎，重新回歸以滿足顧客日常需求為主軸，除了市占，更重視「心占」，以做出消費者需要的車，車友喜歡的車為努力方向。

三陽在2022年5月推出全新迪爵，在短短一個月首購期，賣出超乎預期的好成績，刷新三陽車款首購銷售紀錄，單月銷量破萬，穩坐國民神車寶座，並一路帶領SYM從5月起連續拿下機車市場單月銷售冠軍，市占率不斷衝高，全年以25.54萬台銷量奪下年度總冠軍寶座。（編輯：林興盟）1120103