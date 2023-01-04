兩大電信合併案續審 NCC：頻率議題尚待釐清

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（中央社記者蘇思云台北4日電）NCC今天首次實質審查台灣大哥大併台灣之星，遠傳電信收購亞太電信等兩大電信合併案，會中聚焦消費者權益、分析歐洲合併案狀況等，此外，無線電頻率程序問題也須向數位部釐清，NCC與相關部會討論後，決議續行審議。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天舉行例行記者會。

NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，今天首次就實質內容討論，近期也邀公平會、數位部代表到會協商，就資源合理分配、產業發展、市場競爭、消費者權益、國家安全等面向做考量，NCC內部業務單位也有針對聽證會相關意見研析。

翁柏宗表示，頻率管理現在由數位部執掌，數位部去年12月19日有到會說明，後來也有回覆書面意見，但還有相關程序問題要跟數位部釐清，主要是電信管理法52條到64條的內容。

媒體關注審查時程，是否可能導致合併案生變，翁柏宗表示，如果5家電信業者同時間變成3家，這也是全球首例，相關程序必須周延。今天討論包含如何確保消費者權益，也分析歐洲地區合併案，討論引入虛擬行動網路服務經營者（Mobile virtual networkoperator，MVNO）服務是否可以讓消費者更有選擇、避免資費上漲等。

合併案尚未決議，但超標議題又再度引發電信業者隔空交戰，翁柏宗對此僅回應，尊重電信業者意見，後續時程要看NCC主委陳耀祥排案而定，相關溝通都會盡快進行。（編輯：潘羿菁）1120104