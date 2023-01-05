慧洋去年每股稅前獲利14.2元 今年換約漲幅估5.88%

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（中央社記者賴言曦台北5日電）散裝航商慧洋-KY公告，2022年自結稅前淨利新台幣105.99億元，每股稅前盈餘14.2元，創歷史新高。慧洋表示，2022年換約漲幅因運價走跌下修至21.34%，預估今年換約漲幅仍有5.88%。

慧洋2022年12月合併營收15億元，自結單月營業利益3.08億元，稅前盈餘9919萬元，每股稅前盈餘0.13元；累計全年合併營收249.13億元，稅前淨利105.99億元，每股稅前盈餘14.2元，創下歷史新高。

慧洋今天透過新聞稿表示，受到俄烏戰爭、中國封城及貨幣緊縮等影響，去年下半年起散裝運價受到壓抑，加上今年農曆春節較早，運價指數跌幅較深，影響慧洋去年12月單月獲利。

隨著船舶效能指數（EEXI）及營運碳強度指標（CII）兩大碳排環保新規已於今年1月1日正式實施，慧洋表示，集團一直積極布局節能船隊。據內部分析統計，旗下有近5成船舶不受影響，可維持法規上路前的航行速度與營運模式，有望在市場上取得先機。

慧洋表示，2023年目標將積極提升船舶運力，目前船舶營運數量為140艘，平均船齡7年，今年7艘節能新船將依既定時程交付，並將視市況淘汰不合環保新規的老舊船舶，目標將船隊效能與優勢最大化。

展望2023年，慧洋認為，中國境內疫情再起，升高全球經濟與貿易局勢不確定因素，但預期農曆年後市況有望逐漸明朗。

慧洋指出，散裝新造船訂單及實際投入營運的量能偏低，環保法規上路後，老舊船舶航行需限速，拉長週轉天數，慧洋今年仍維持審慎樂觀看法，預估換約漲幅仍有5.88%，可望維持一定成長動能。（編輯：張良知）1120105