更多編輯台推薦新聞：
加拿大澳洲等國為何檢測中國航班廢水 看懂用意與效果
國際

加拿大澳洲等國為何檢測中國航班廢水 看懂用意與效果

台灣巧克力英國獲金獎 採用酒粕烏龍等特色原料
生活

台灣巧克力英國獲金獎 採用酒粕烏龍等特色原料

中央社啟事
社會

中央社啟事

COVID-19最新視訊看診處這裡查 適用對象、領藥方式一次看
生活

COVID-19最新視訊看診處這裡查 適用對象、領藥方式一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
春節前換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換
首頁 / 證券

慧洋去年每股稅前獲利14.2元 今年換約漲幅估5.88%

2023/1/5 16:44
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北5日電）散裝航商慧洋-KY公告，2022年自結稅前淨利新台幣105.99億元，每股稅前盈餘14.2元，創歷史新高。慧洋表示，2022年換約漲幅因運價走跌下修至21.34%，預估今年換約漲幅仍有5.88%。

慧洋2022年12月合併營收15億元，自結單月營業利益3.08億元，稅前盈餘9919萬元，每股稅前盈餘0.13元；累計全年合併營收249.13億元，稅前淨利105.99億元，每股稅前盈餘14.2元，創下歷史新高。

慧洋今天透過新聞稿表示，受到俄烏戰爭、中國封城及貨幣緊縮等影響，去年下半年起散裝運價受到壓抑，加上今年農曆春節較早，運價指數跌幅較深，影響慧洋去年12月單月獲利。

隨著船舶效能指數（EEXI）及營運碳強度指標（CII）兩大碳排環保新規已於今年1月1日正式實施，慧洋表示，集團一直積極布局節能船隊。據內部分析統計，旗下有近5成船舶不受影響，可維持法規上路前的航行速度與營運模式，有望在市場上取得先機。

慧洋表示，2023年目標將積極提升船舶運力，目前船舶營運數量為140艘，平均船齡7年，今年7艘節能新船將依既定時程交付，並將視市況淘汰不合環保新規的老舊船舶，目標將船隊效能與優勢最大化。

展望2023年，慧洋認為，中國境內疫情再起，升高全球經濟與貿易局勢不確定因素，但預期農曆年後市況有望逐漸明朗。

慧洋指出，散裝新造船訂單及實際投入營運的量能偏低，環保法規上路後，老舊船舶航行需限速，拉長週轉天數，慧洋今年仍維持審慎樂觀看法，預估換約漲幅仍有5.88%，可望維持一定成長動能。（編輯：張良知）1120105

#慧洋
#中國
#慧洋-KY
俄烏戰爭
拉斯穆森：北約與台灣應強化軍事訓練與網路安全合作 蘇貞昌：稅收超徵是因去年經濟表現亮眼
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族