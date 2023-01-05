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金兔年將至 銀行贈送開運小物

2023/1/5 19:31
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（中央社記者潘姿羽、蘇思云台北5日電）金兔年將至，元大銀行、中國信託銀行均推出開運小物活動，除了標準配備發財水，還有水晶擺飾、發財金等，讓客戶有個好彩頭，開心迎接新的一年。

元大銀行資深協理尤秀貞表示，回顧2022年，整體市場波動較大，股債均跌，2023年俄烏戰爭延續，但戰事沒有進一步擴大，通膨有趨緩跡象，最猛烈的升息階段也已經過去了，金融市場波動度應該會比去年低。

為了讓客戶新的一年有好運勢，元大銀行推出2款新春開運小物，分別是限量12萬份的「鴻兔大展發財水」與1.2萬份的「財神爺水晶擺飾」；1月9日起，客戶可至元大銀行全台各分行領取限量發財水或財神爺水晶擺飾1份，數量有限，送完為止。

元大銀行表示，「鴻兔大展發財水」可飲用或裝入噴霧瓶中，噴灑家裡各個角落，象徵財富滿屋；「財神爺水晶擺飾」則可放於收銀機旁，寓意生意興隆。

尤秀貞表示，每年客戶對開運小物的迴響都非常好，發財水更是供不應求，因此元大銀行持續增加發放數量，從一開始的8.8萬份，今年提高到12萬份。

中國信託銀行則準備8萬8888份發財金、發財水，預計在今年1月30日新春開工日送給前來分行的財富管理客戶，希望客戶新年投資更順遂。（編輯：蘇志宗）1120105

#元大銀行
#尤秀貞
#中國信託銀行
俄烏戰爭
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