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2022年台股集中市場日均量2421億元 年減近4成

2023/1/5 20:50
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（中央社記者謝方娪台北5日電）金管會今天公布2022年台股交易概況，2022年台股集中市場日均量約新台幣2421.7億元，年減幅高達38.14%，和國際主要股市相比，台股日均量年減幅僅優於韓國。

金管會今天公布台股2022年價量表現相關數據，2022年台股集中市場平均日成交值約2421.7億元，年減38.14%。

國際主要股市2022年日均量大部分呈現下滑，其中，香港年減25.01%、韓國年減41.6%、上海綜合年減12.97%、深圳成指年減10.5%、新加坡海峽年減4.88%、美國道瓊年減1.02%、美國那斯達克年減10.68%，日本則年增8.5%。

金管會並統計，2022年截至11月底止，外資、國內法人及一般投資人交易占比分別達31.1%、10.4%、58.5%；2022年證券商新開戶數達109萬2292戶，較2021年下滑。

台股2022年全年跌幅達22.4%，相比國際主要股市，日本跌幅9.37%、香港跌幅15.46%、韓國跌幅24.89%、上海綜合跌幅15.13%、深圳成指跌幅25.85%、新加坡海峽漲幅4.09%、美國道瓊跌幅8.78%、美國那斯達克跌幅33.1%。

金管會證期局主秘黃厚銘強調，2022年台股表現仍介於國際主要股市之間。（編輯：趙蔚蘭）1120105

#金管會證期局
#台股
#黃厚銘
黃厚銘
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