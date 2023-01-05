金管會2022年全年開罰2.53億元 創4年新低

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（中央社記者謝方娪台北5日電）金管會今天公布，2022年全年金管會對金融業及上市櫃公司等合計開罰新台幣2億5318萬元，相比2021年開罰3億3434萬元，年減24%，罰鍰金額創4年新低。

2022年金管會罰鍰前3大案均來自銀行局，最重案件是開發金公司治理缺失，因大股東干政，開發金遭重罰2000萬元；其次為永豐銀行勸誘客戶借錢投資，挨罰1800萬元；第三是台灣銀行行員挪用客戶款項，挨罰1400萬元。

金管會日前公布，2022年截至12月29日止，銀行局、保險局及證期局3大業務局共開罰2億5270萬元；金管會今天進一步揭露，銀行局及保險局2022年尾收手未再開罰單，證期局則對上市櫃公司新增2張罰單、新增罰鍰金額合計48萬元。

總計2022年全年銀行局開罰20件、罰鍰金額1億912萬元；保險局開罰65件、罰鍰金額7770萬元；證期局對證券期貨業及上市櫃公司等合計開罰228件、罰鍰金額6636萬元。

金管會2022年罰款收入預算數編列2.91億元，實際開罰數2.53億元，目標達成率接近87%，全年罰鍰金額創近4年新低。

金管會主委黃天牧先前表示，裁罰僅是金管會監理手段之一，罰款收入預算數並非金管會一定要達成的目標，即便金管會沒有達到年度罰款收入預算數，對金管會而言沒有任何問題、也沒有壓力，裁罰完全以客觀事實為本。（編輯：張均懋）1120105