更多編輯台推薦新聞：
換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換
生活

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換

加拿大澳洲等國為何檢測中國航班廢水 看懂用意與效果
國際

加拿大澳洲等國為何檢測中國航班廢水 看懂用意與效果

中央社啟事
社會

中央社啟事

COVID-19最新視訊看診處這裡查 適用對象、領藥方式一次看
生活

COVID-19最新視訊看診處這裡查 適用對象、領藥方式一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

Dell傳將停用中國製晶片 法人：台廠可望受惠

2023/1/6 09:44（1/6 10:02 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
戴爾傳出計劃在2024年前停止使用中國製造的晶片，法人預期，這將加速供應鏈分化的態勢，聯電及世界先進等台系晶圓代工廠可望受惠。（路透社）
戴爾傳出計劃在2024年前停止使用中國製造的晶片，法人預期，這將加速供應鏈分化的態勢，聯電及世界先進等台系晶圓代工廠可望受惠。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹6日電）戴爾（Dell）傳出計劃在2024年前停止使用中國製造的晶片，法人預期，這將加速供應鏈分化的態勢，聯電及世界先進等台系晶圓代工廠可望受惠。

日經新聞報導，戴爾去年底告訴供應商，目標是大幅減少中國製晶片的用量，並要求電子模組和印刷電路板等其他零件的供應商以及產品組裝業者，協助預備在中國以外國家的產能，例如越南。

法人表示，半導體產業供應鏈中期可能受刺激政策的拉力，加上地緣政治的推力而分散；若戴爾欲在2024年前將晶片製造「去中化」的消息為真，將加速供應鏈分化的態勢。

中國大陸晶圓代工產能目前占全球比重約22%，製程以0.18微米至28奈米為主。法人預期，台系晶圓代工廠聯電及世界先進可望受惠，產能利用率應可提升，未來代工價格穩定度也將增高。（編輯：楊蘭軒）1120106

#戴爾
#中國
#聯電
延伸閱讀
立院朝野協商台版晶片法案達共識 拚本會期三讀傳超微擬來台設物流中心 專家：台產業聚落更完備晶片「去中化」效應漸起 聯電新加坡廠客戶詢問度增
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族