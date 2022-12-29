傳超微擬來台設物流中心 專家：台產業聚落更完備

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（中央社記者張建中新竹29日電）美商超微（AMD）傳出可能將香港倉庫改設在台灣，預計最快明年2月拍板定案。產業專家表示，若此案成真，將有助台灣半導體產業聚落更加完備。

繪圖晶片大廠輝達（NVIDIA）在政府用力招商下，決定來台設立物流中心；市場傳出，超微可能跟進，將香港倉庫改設在台灣，預計最快明年2月敲定。

台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真表示，美國對於中國的管制有增無減，超微來自於中國的業務未來可能會逐步小幅滑落；現階段如果把物流中心改設在台灣，會比較有利日後在台灣供應鏈占有比較好的地位。

劉佩真說，若超微來台設物流中心一案成真，具有台美擴大相互投資的意義，將有助台灣半導體產業聚落更加完備；未來若能吸引半導體設備、材料廠商來台投資或合作，將可進一步強化台灣半導體實力。（編輯：張良知）1111229