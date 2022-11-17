艾司摩爾加碼投資台灣 行政院：因信賴與效率

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（中央社記者賴于榛台北17日電）行政院發言人羅秉成今天表示，荷商艾司摩爾（ASML）決定加碼投資台灣是因為台灣能力值得信賴且有效率；經濟部長王美花說，艾司摩爾長期跟台灣半導體供應鏈合作，覺得台灣有良好的半導體生態系。

王美花今天出席行政院會後記者會，被問及艾司摩爾加碼投資台灣的議題，她說，艾司摩爾跟台灣半導體供應鏈長期合作，覺得跟台灣的合作非常有效率，因此想要在台灣持續加碼。

她表示，國際大公司都是各國拉攏的對象，艾司摩爾選擇台灣，就是因為台灣有非常好的半導體生態系。

王美花也透露協助艾司摩爾加碼建廠的前置作業，她表示，因為土地是國有財產署的，土地設置攸關土地取得方法，還有後續的都市計畫、土方堆疊到台北港等，主要都是由行政院副院長沈榮津召集跨部會協商，透過快速確認問題與解決，才能得到目前非常好的方向。

王美花說，後續具體建造過程，一定要跟地方政府合作，才能讓案子快速前進。

至於類似協助艾司摩爾的作法未來是否常態化，王美花表示，很多外國公司對台灣跨部會快速處理事情的效率印象深刻，未來若有需要到各部會層級的協調，有具體投資案件需要解決的，就會啟動跨部會協商。

主持行政院會後記者會的羅秉成指出，類似的跨部會協商機制本來就存在，未來會看個案需求啟動。

羅秉成說，行政院長蘇貞昌在院會中裁示提到，艾司摩爾是半導體設備世界大廠，願意在台灣擴大投資，除了如台積電創辦人張忠謀所說的「信賴」外，另外一個就是效率。

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羅秉成表示，過去科學園區從籌劃到設立，時程約莫要10年，但蘇貞昌近年來陸續開工核定北中南共7個科學園區的增建、擴建，效率相當顯見，主因則是方法跟態度不同，還有合作方式變更，部會在行政院協調下更緊密，很多工作採「並聯」方式同步作業。

羅秉成說，目前西部的科技廊帶已然成形，北中南都有相關的科技產業在起步發展，相信在效率、信賴跟產業重要性及相關修法、配套下，對台灣下個經濟發展會有很大助益。（編輯：蘇志宗）1111117