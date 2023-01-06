限制民間使用抖音？數位部：民主國家難度高

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（中央社記者蘇思云台北6日電）外界關注抖音禁令是否要擴及民間，數位部政務次長李懷仁今天表示，目前全世界除了印度外，尚未有民主國家明確禁止人民使用抖音等軟體，現階段目標是先讓民眾了解可能的資安風險，慎選產品。

李懷仁今天接受自由時報「官我什麼事」節目專訪，談及抖音、TikTok等軟體資安議題。

李懷仁解釋，2019年數位部還沒成立時，行政院以及當時的行政院資安處研擬「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」，對可能危害的產品與服務，在公部門設備不能下載安裝使用。

李懷仁說，早於2019年公部門就已經不能使用抖音，不是現在才禁止，因為是中國製產品，當時即要求不能在公有設備上下載。

此外，數位部11月也修正相關原則內容，李懷仁表示，主要避免一些有危害的產品可能有後門軟體，如果透過一些設備針對不特定群眾傳播訊息，恐有影響社會大眾安寧疑慮。

至於數位部對於抖音的態度，李懷仁表示，目前法律授權管轄範圍就是在公部門的資安，數位部會以資安角度而非內容角度來處理，公部門設備、公務手機自然不能使用，但如果公務員回家後用自己私人手機使用，並不在目前限制範圍。

李懷仁強調，目前全世界除了印度以外，還沒有任何一個民主國家可以明確禁止人民使用抖音等軟體。民主國家要限制人民使用，難度非常高，數位部會讓民眾知道，使用上一些敏感資訊可能回傳，選擇產品上就應該慎選。數位部提供指引，讓民眾了解可能的資安風險。

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外界關注台灣能不能像印度禁止平台下載TikTok等APP，李懷仁說，印度是從國安層面立法全面禁止，技術上是可以做到，但如果提高到國安層次，國安就不是數位部主導權責；未來若涉及立法需要說明技術面，數位部都會配合。

李懷仁進一步指出，目前行政院設有跨部會小組，包括數位部、陸委會等相關單位，各部會針對管理層面提供意見，但目前還沒收到任何要立法的訊息。（編輯：林淑媛）1120106