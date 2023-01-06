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遏止平台詐騙 數位部：合法金融機構才能投放廣告

2023/1/6 12:22
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（中央社記者蘇思云台北6日電）針對數位平台上出現投資詐騙廣告，數位部政務次長李懷仁今天表示，相關規範措施主要由金管會主導，也與Google以及Meta等平台業者溝通過，不是合法的金融機構，不能投放廣告內容。

李懷仁今天接受媒體節目專訪，對外界關注數位平台上有許多投資詐騙廣告議題時表示，數位平台本身經營平台業務，但平台上有各式各樣活動與行為，不一定都由平台主導，會要求平台做好來源管理，像是詐騙廣告、一頁式廣告等。

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李懷仁指出，已經與平台業者溝通，取得一些進展，相關規範措施主要是由金管會主導，數位部也與金管會合作，也有與Google以及Meta溝通過，不是合法的金融機構，不能投放投資廣告。

李懷仁表示，數位部成立幾個月來，陸續找數位平台、第三方支付、電商溝通，也跟國內司法機關警政署、檢調合作，釐清可能的網路詐騙犯罪樣態，以建立聯防機制。（編輯：林淑媛）1120106

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