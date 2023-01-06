聯發科Wi-Fi 7全球生態系統 助終端連網產品落地

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（中央社記者張建中台北6日電）聯發科今天宣布，在美國消費性電子展（CES）展示全球端到端Wi-Fi 7生態系統，提供可靠且始終在線的連接體驗，包括家庭網路閘道器、路由器、智慧電視、串流媒體設備、智慧手機、平板電腦及筆記型電腦等。

聯發科副總經理暨智慧聯通事業部總經理許皓鈞透過新聞稿表示，聯發科去年展示了Wi-Fi 7技術，今年進一步構建更完整的產品生態系統。

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聯發科指出，Wi-Fi 7標準性能強大，支援320MHz頻寬和4096-QAM訊號調變技術，大幅提升使用者體驗。得益於單晶片多重連結模式，Wi-Fi 7能夠聚合多個通道，緩解網路擁塞環境下的鏈路中斷問題，以提供更高速、穩定、可靠的連網體驗。

除與超微（AMD）合作外，聯發科的Wi-Fi 7解決方案已獲聯想、華碩、TP-Link、BUFFALO及海信集團等多家客戶採用。（編輯：楊蘭軒）1120106