鈊象12月營收首破11億創新高 去年業績同步締新猷

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（中央社記者韓婷婷台北6日電）鈊象12月營收新台幣11.02億元，年增23.62%、月增7.7%，首度突破11億元大關，創新高，累計第4季及全年營收均刷新歷史紀錄。

鈊象2022年第4季營收31.67億元，季增6%、年增11.95%，創新高；2022年全年營收119.48億元，年增5.87%，也同步創新高。

鈊象主要營收來自APP網路遊戲及海外授權，主要APP有金猴爺、明星三缺一、金好運、滿貫大亨、海王寶藏、金虎爺、SlotTrip等；海外授權部分，美國三大州的授權金收入為目前第3大營收來源。

鈊象第二授權平台在去年第2季上線，隨著代理商推廣效益逐步顯現，預計2023年將有明顯營收貢獻。

鈊象海外遊戲第一平台目前在美國開放線上博弈市場的三大州市占率維持在60%至70%，第二平台將搶攻其他30%市占率。

鈊象過去在網路遊戲營收占比約達94%，商用機台的營收貢獻占比約為6%，主要因全球疫情影響，2022年出貨不如預期，今年有機會逐步回溫。（編輯：張均懋）1120106