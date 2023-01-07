為年貨採買把關 標檢局：磅秤檢查合格率99.9％

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（中央社記者鄭鴻達台北7日電）農曆春節將屆，民眾開始採買年貨，經濟部標準檢驗局今天公布全台177處市場磅秤專案檢查結果，全台磅秤合格率達99.9%，並表示將持續至各地年貨大街、傳統市場實施檢查，保障消費者權益。

標檢局發布新聞稿表示，此次針對全台灣年貨大街、傳統市場、觀光景點特產街等177個處所使用的磅秤進行專案抽檢，共檢查8709台磅秤，合格8705台，不合格4台。

不合格的4台中，有1台為超出檢查正公差，也就是會讓消費者吃虧，2台超出檢查負公差，亦即會讓消費者占到便宜，還有1台是檢定合格單脫落。

標檢局指出，檢查不合格的磅秤都已加貼「停止使用」單，並將持續追蹤列管，若商家繼續違法使用不合格磅秤，經查獲將依「度量衡法」處新台幣1.5萬至7.5萬元罰鍰。

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標檢局代理局長謝翰璋表示，為確保市場交易磅秤量測準確，春節前夕將持續針對台北市迪化街、高雄市三鳳中街等各地知名年貨大街及傳統市場實施全台磅秤檢查。

謝翰璋並呼籲，民眾在市場購物時，若發現交易磅秤沒有黏貼「同」字檢定合格單，或有疑似斤兩不足情形，可向標檢局或所屬各分局申訴檢舉，該局將立即派員處理，以維護買賣雙方權益。（編輯：郭無患）1120107