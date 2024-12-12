經部：中國針筒玩具不合格 已要求酷澎蝦皮下架

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉千綾台北12日電）中國針筒玩具疑似在市面上流竄，經濟部標準檢驗局今天表示，附有尖銳針頭的玩具不符合檢驗規定，已要求露天拍賣、酷澎和蝦皮等電商下架，將持續實體和網路巡查；若商品經查證未完成檢驗程序，最高可處新台幣200萬元罰鍰。

台灣基進黨秘書長、醫師吳欣岱近日在臉書（Facebook）示警，又有潛在危險的中國玩具，在市面上流竄，這次是叫做「痘痘雞捏捏樂」的玩具。裡面附有針頭，認為如果被小朋友拿到，傷到自己可能造成感染、發炎，如果不慎打入人體，輕則蜂窩性組織炎，如果打進血管內甚至會有空氣栓塞、致死風險。

經濟部標準檢驗局表示，「擠痘痘玩具」是檢驗局應施檢驗玩具範圍，由玩偶與針頭組合販售，其中如附有可注射人體的針頭，判定不符合玩具安全標準，不得於市場上銷售。

標準局副局長謝翰璋今天說明，根據玩具檢驗標準不能有「銳邊」，也就是說，有尖銳特質的玩具並不符合規定，會發文通知所有公協會注意，也已要求露天拍賣、酷澎和蝦皮等電商下架，目前實體通路並無查獲相關產品販售。

謝翰璋表示，後續會持續在網路和實體店面巡查是否有非法產品，實體店面若查獲不合格商品，也會依法要求業者下架回收，並處以罰鍰。

根據商品檢驗法規定，經市場監督發現有不符合檢驗標準的情形，通知報驗義務人限期回收或改正，屆期未改正將處10萬元以上、100萬元以下罰鍰。

此外，商品經查證未完成檢驗程序，依規定，處20萬元以上、200萬元以下罰鍰，並通知報驗義務人限期回收或改正。（編輯：楊凱翔）1131212