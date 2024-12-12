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把關鋰電池安全 經部列管捕蚊拍等7項充電式家電

2024/12/12 19:38
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（中央社記者劉千綾台北12日電）因應鋰電池產品應用逐漸擴大，經濟部今天宣布將電捕昆蟲器（含捕蚊拍）、電毯、個人用電保暖器具、電熱褥、磨咖啡豆機、電動刮鬍刀、電剪髮器等7項充電式商品納入檢驗範圍，相關產品自115年7月1日起，應完成檢驗程序後才能上架販售。

經濟部標準檢驗局表示，考量近年鋰電池商品燃燒事故新聞頻傳，引發民眾對充電式商品的鋰電池安全疑慮，已陸續將市面上常見的充電式家電類商品納入檢驗範圍，去年1月1日實施首批充電式家電商品檢驗，包含電風扇、真空吸塵器及吸水清潔機、電動食品碾磨器、電動食品混合器、電動榨汁機、燙（整）髮機及電動按摩器具等7項商品。

標準局副局長謝翰璋表示，檢驗項目加強對商品的充放電及鋰電池安全的檢驗，包含對電器商品強制充電168小時、強制放電（電池裝反）、鋰電池的外部短路、落下試驗等測試，模擬消費者不正確使用是否會造成危害。

謝翰璋表示，這次再新增「電捕昆蟲器（含捕蚊拍）」等7項市面上普及率較高的商品納入檢驗範圍，今天起預告2個月，期間若無重大意見，將循行政程序辦理公告。自公告日起，業者即可進行檢驗，如提早完成檢驗程序並取得商品驗證登錄證書者，即可提早標示商品檢驗標識。

謝翰璋強調，國內外廠商的相關產品自115年7月1日起，應完成檢驗程序後，才能進入市場銷售；很多電器產品朝向無線充電模式，為確保產品安全，未來家用的無線家用產品將逐步列管。

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標準局呼籲，廠商應落實商品的安全性與標示正確性，以維護消費者權益；同時提醒消費者選購相關商品時，應購買有貼附「商品檢驗標識」的商品。

根據商品檢驗法規定，經市場監督發現有不符合檢驗標準的情形，通知報驗義務人限期回收或改正，屆期未改正將處新台幣10萬元以上、100萬元以下罰鍰。此外，商品經查證未完成檢驗程序，依規定，處20萬元以上、200萬元以下罰鍰，並通知報驗義務人限期回收或改正。（編輯：楊蘭軒）1131212

謝翰璋
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