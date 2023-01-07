晶片法案助台鞏固優勢 學者：競爭激烈未來應再加碼

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（中央社記者潘姿羽台北7日電）台版晶片法三讀通過，有利鞏固台灣半導體產業優勢，學者分析，「先求有、再求好」，在各國都大力扶植半導體產業之際，台灣有必要進一步加碼，並搭配留任及培養人才策略，若要提高半導體產業上中下游自給率，可朝設備、材料國產化等方向提升。

立法院會今天三讀通過修訂俗稱台版晶片法案的產業創新條例第10條之2及第72條條文，未來半導體、5G、電動車等技術創新且居國際供應鏈關鍵地位公司，研發費用的25%以及購置先進製程的全新機器等支出的5%，皆可抵減當年營所稅。這次修正的條文施行期間，自民國112年1月1日起至118年12月31日止。

台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真表示，地緣政治持續升溫，各國都將半導體視為戰略產業，美國、歐洲、韓國相繼推出扶植政策，因此台灣推動台版晶片法案，提供業者繼續深耕台灣的誘因，對於鞏固台灣作為全球第二大半導體供應國的角色頗有助益。

「先求有、再求好」，工研院資深副總暨協理蘇孟宗說，晶圓製造以及周邊一千多家的供應鏈是台灣產業之光、也是未來主流，半導體產業面臨地緣政治跟國際壓力，政府勢必要透過政策扶植及法規配套鞏固競爭力；儘管制度很難一步到位，未來仍得持續加強策略扶植、人才培育等面向的政策力道。

劉佩真認為，如果要追求提高半導體產業上中下游自給率，可朝設備、材料國產化等方向提升。

劉佩真說明，台版晶片法案偏重製造廠商的設備投資抵減、研發抵減，而台灣目前在材料及設備方面，於全球市占偏低，大多仰賴進口，未來若期盼供應鏈自主可控，就必須強化競爭力較弱部分。

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此外，專家學者一致認為人才仍有很大著力空間。劉佩真表示，美國、歐洲、日本、韓國都加速建立自有半導體供應鏈，也都面臨人才短缺問題，可以預見他們將強力挖角台灣人才；而外商提供的薪資、社會福利，甚至美國綠卡優惠，對國內優秀半導體研發及高階管理人才有一定吸引力，這是很難否認的事實。

劉佩真指出，儘管國內已經成立半導體學院，強化中長期人才培育，政策面仍有必要從全方位的人才留用、培養著手，補強相關措施及制度。（編輯：林淑媛）1120107