產業對台版晶片法樂觀其成 待進一步了解配套措施

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（中央社記者鍾榮峰台北7日電）產業創新條例第10條之2及第72條條文今天上午三讀通過，關鍵產業研發費25%可抵減營利事業所得稅。封測大廠日月光和被動元件大廠國巨均表示樂觀其成，待進一步了解法規細節及配套措施。

晶圓代工龍頭台積電將於12日舉行法人說明會，目前處於法說會前緘默期，截至記者截稿為止，台積電並未回覆。

立法院會今天三讀通過修訂產業創新條例第10條之2及第72條條文，未來半導體、5G、電動車等技術創新且居國際供應鏈關鍵地位公司，研發費用的25%及購置先進製程全新機器等支出的5%，皆可抵減當年營所稅。

行政院會在去年11月17日通過修訂俗稱「台版晶片法」的產業創新條例第10條之2及第72條條文修正草案，提供史上最高研發及設備投資抵減，立法院會今天完成三讀程序，均照行政院版本通過。

封測大廠日月光半導體向中央社記者表示，歡迎政府對台灣重點產業在稅制上提出與時俱進的修法，業界樂觀其成，實質影響有待法規細節及配套措施。

被動元件大廠國巨向記者也表示樂觀其成，將進一步研究相關條例的適用性。

不具名產業人士分析，台版晶片法三讀通過後，業界關注焦點在於法規細節及配套措施，例如「先進製程」的定義，攸關設備支出是否可符合抵減資格；此外，如何認定具有國際供應鏈關鍵地位公司，也牽動廠商是否符合抵減身分。

經濟部今天表示，將於6個月內，參考國內外狀況與蒐集產官學研意見完成子法訂定，在子法中明定申請流程、申請期限、審查機制及書表文件等。

台積電去年12月底在南科舉行3奈米量產暨擴廠典禮，南科晶圓18廠是台積電生產5奈米及3奈米製程技術的超大晶圓廠，已進入第8期擴廠，晶圓18廠總投資金額達新台幣1.86兆元。

根據台積電規劃，未來隨著3奈米比重攀升，加計目前主力的5奈米製程，南科將成為台積電的營運重鎮。

為取得北、中、南平衡發展，台積電計畫在竹科寶山用地第2期擴建計畫中設置2奈米廠晶圓20廠，目前已展開整地作業，2奈米預計2025年量產。若竹科用地不足，台積電將在台中擴建2奈米產能。（編輯：張良知）1120107