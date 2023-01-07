台版晶片法三讀 經部：6個月內完成子法訂定拚上路

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（中央社記者鄭鴻達台北7日電）立法院今天三讀通過修訂俗稱「台版晶片法」的產業創新條例第10條之2及第72條條文。經濟部表示將於6個月內，參考國內外狀況與蒐集產官學研意見完成子法訂定，在子法中明定申請流程、申請期限、審查機制及書表文件等。

立法院會今天三讀通過的產業創新條例第10條之2及第72條條文修正案，針對半導體、電動車、5G等技術創新且居國際供應鏈關鍵地位公司，提供最高25%營所稅投抵優惠。施行期間為112年1月1日至118年12月31日止。

在修正案三讀後，經濟部發布新聞稿指出，台灣為全球供應鏈重要一環，但面對美、日、韓、歐盟等紛紛提出鉅額獎勵措施，推動關鍵產業自主化，台灣應加強鞏固關鍵產業國際競爭優勢，因此提出修法因應。

經濟部說明，此次修法提供關鍵產業升級版的研發與設備投資抵減，適用資格要件上有一定門檻，可鼓勵企業積極投資根留台灣，也納入經濟合作暨發展組織（OECD）全球企業最低稅負制精神，兼顧產業發展與負擔合理稅負。

經濟部表示，將會同財政部在6個月內完成子辦法訂定，適用要件的規模及名詞定義，也將參考國內外產業發展狀況、主要上市櫃公司研發經費及產業研發密度，並蒐集產業界、產官學研專家意見訂定，同時因應產業發展趨勢及時滾動修正。

至於申請流程、申請期限、審查機制及書表文件等，經濟部表示也將在子辦法中明定，未來申請案件會透過審查機制，邀請相關部會及外部專家共同審核。

對於立委關切中小企業及新創發展等議題，經濟部表示將持續提供產品開發、數位轉型及資金協助等措施，以多元政策工具協助其發展。

此外，有關產業創新條例第10條之2及第72條條文修法重點，經濟部強調，首先適用對象不限產業別，只要在國內進行技術創新且位居國際供應鏈關鍵地位的公司，符合適用要件者均得申請適用。

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其次，適用要件包含當年度研發費用、研發密度達一定規模，且有效稅率達一定比率，如112年度達12%、113年度起達15%，在113年則得審酌國際間施行OECD全球企業最低稅負制情形，報請行政院調整為12%，給予產業緩衝期。

第三，符合適用要件者，得享有前瞻創新研發投資抵減，當年度抵減率為25%；購置用於先進製程的設備投資抵減，且金額達一定規模，當年度抵減率為5%，支出金額無上限。二者合計的抵減稅額，不得超過當年度應納營所稅額50%。（編輯：林淑媛）1120107