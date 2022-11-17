台版晶片法案出爐 龔明鑫：台灣將站穩利基發揮優勢

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

行政院院會17日通過有「台版晶片法案」之稱的產業創新條例10條之2草案。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北17日電）行政院院會今天通過有「台版晶片法案」之稱的產業創新條例10條之2草案，國發會主委龔明鑫表示，台灣半導體製程技術領先全世界，產創條例10條之2草案是整個半導體戰略的重要一環，將讓台灣站穩利基，持續發揮優勢。

龔明鑫表示，產業發展有3大重要趨勢，分別是數位轉型、供應鏈移轉，以及淨零轉型。數位轉型、淨零轉型的核心都是半導體，半導體在供應鏈移轉也扮演重要角色。

全世界對於半導體布局以及產業發展的期待都非常強烈，龔明鑫舉例，美國提出晶片法案，並對中國祭出限制措施，日本、德國也都有相關作法，如提出現金或是租稅補助等優惠，印度等開發中國家也開始布局。

龔明鑫表示，台灣半導體製程技術領先全世界，「我們要站穩這個利基，要持續發揮優勢」。

經濟部10月27日於行政院院會報告台灣半導體產業發展策略與方向，龔明鑫表示，當時行政院院長蘇貞昌特別裁示，政府要提供相關措施支持先進半導體持續在台投資，而產創10之2修正草案就是政策中的重要一環。

如今行政院會通過經濟部增訂「產業創新條例」10條之2，將企業前瞻研發費用抵減營所稅，抵減率15%大幅提高至25%，先進製程設備投抵，當年度設備支出抵減營所稅5%。

龔明鑫表示，上述優惠可以鼓勵企業在台從事最先進的研發、先進設備採用及使用，進而把最先進製程留在國內，「這是奠定台灣在未來半導體競爭上很重要的基礎」。（編輯：潘羿菁）1111117