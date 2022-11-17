更多編輯台推薦新聞：
波蘭遭飛彈襲擊 北約因應機制一次看
國際

波蘭遭飛彈襲擊 北約因應機制一次看

地球人突破80億 從台灣流行音樂歌詞看世界人口變化
專題

地球人突破80億 從台灣流行音樂歌詞看世界人口變化

九合一選舉公報這裡查 縣市長、議員候選人政見一次看
政治

九合一選舉公報這裡查 縣市長、議員候選人政見一次看

金馬59整理包》創作幕後、入圍者心路歷程一次看
娛樂

金馬59整理包》創作幕後、入圍者心路歷程一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
紐時：防疫限制與科技戰 台灣半導體人才從中國回流
首頁 / 產經

台版晶片法案出爐 龔明鑫：台灣將站穩利基發揮優勢

2022/11/17 11:10（11/17 11:32 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
行政院院會17日通過有「台版晶片法案」之稱的產業創新條例10條之2草案。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
行政院院會17日通過有「台版晶片法案」之稱的產業創新條例10條之2草案。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北17日電）行政院院會今天通過有「台版晶片法案」之稱的產業創新條例10條之2草案，國發會主委龔明鑫表示，台灣半導體製程技術領先全世界，產創條例10條之2草案是整個半導體戰略的重要一環，將讓台灣站穩利基，持續發揮優勢。

龔明鑫表示，產業發展有3大重要趨勢，分別是數位轉型、供應鏈移轉，以及淨零轉型。數位轉型、淨零轉型的核心都是半導體，半導體在供應鏈移轉也扮演重要角色。

全世界對於半導體布局以及產業發展的期待都非常強烈，龔明鑫舉例，美國提出晶片法案，並對中國祭出限制措施，日本、德國也都有相關作法，如提出現金或是租稅補助等優惠，印度等開發中國家也開始布局。

龔明鑫表示，台灣半導體製程技術領先全世界，「我們要站穩這個利基，要持續發揮優勢」。

經濟部10月27日於行政院院會報告台灣半導體產業發展策略與方向，龔明鑫表示，當時行政院院長蘇貞昌特別裁示，政府要提供相關措施支持先進半導體持續在台投資，而產創10之2修正草案就是政策中的重要一環。

如今行政院會通過經濟部增訂「產業創新條例」10條之2，將企業前瞻研發費用抵減營所稅，抵減率15%大幅提高至25%，先進製程設備投抵，當年度設備支出抵減營所稅5%。

龔明鑫表示，上述優惠可以鼓勵企業在台從事最先進的研發、先進設備採用及使用，進而把最先進製程留在國內，「這是奠定台灣在未來半導體競爭上很重要的基礎」。（編輯：潘羿菁）1111117

延伸閱讀
沈榮津：艾司摩爾在台最大額投資案 明年7月動工聯發科：全力投資台灣 無意將供應鏈移出台積電加碼美國蓋3奈米廠？經部：先進製程在台不變紐時：防疫限制與科技戰 台灣半導體人才從中國回流矽谷傳奇投資家德瑞波轉向台灣 稱中國脫離自由巿場
龔明鑫
呼應淨零轉型 國泰人壽投資組合提撤煤計畫高雄7奈米廠延後 龔明鑫喊話：台積電會持續投資
蘇貞昌
蘇貞昌表揚36名模範公務員 讚周志浩防疫有功蘇貞昌：民間投資公共建設逾9000億 修法添參與誘因
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族