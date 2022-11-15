矽谷傳奇投資家德瑞波轉向台灣 稱中國脫離自由巿場

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（中央社台北15日綜合外電報導）路透社報導，矽谷創投家德瑞波表示，中國國家主席習近平治下的中國不再是投資之地，且已脫離「自由巿場」。德瑞波是億萬富豪馬斯克旗下特斯拉和太空探索科技公司早期投資人。

報導指出，德瑞波（Tim Draper）也是中國搜尋引擎百度公司的早期投資人，如今則將注意力轉向全球晶圓代工龍頭台灣積體電路製造股份有限公司所在的台灣。

他抵台後昨天深夜告訴路透社：「我過去投資中國，然後我看到中國即將脫離自由巿場的早期徵兆，因而決定中國不再是我想投資的地方。」

德瑞波並表示，正在尋找太空領域投資機會，昨晚前往台灣科技重鎮新竹參觀太空計畫。

他主持的實境秀節目「會見德瑞波家人」（Meet the Drapers）剛結束第5季。德瑞波表示，到台灣尋找投資標的是很自然的事，尤其考量到習近平政府對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情實施嚴格封控措施而導致中國經濟低迷。

台灣蓬勃發展的科技產業與其龐大半導體供應鏈環環相扣。美國億萬富豪巴菲特（Warren Buffett）旗下的波克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway）昨天揭露，已買進價值超過41億美元的台積電股票。

習近平已就對台灣的主權主張加大力道進行施壓，美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月訪台後，中國更對台灣週邊進行軍事演習，凸顯台灣國際處境的危殆。

不過德瑞波說：「我希望習主席沒有完全失去理智。」

馬斯克（Elon Musk）入主社群媒體巨擘推特公司（Twitter Inc.）話題不斷，令投資人擔心因此影響特斯拉和太空探索科技公司經營。但即便如此，德瑞波仍然是馬斯克的超級粉絲。

他說：「那是個可以搞定一大堆事情的傢伙。所以我認為，這個大忙人已經搞定很多事情，我相信他很清楚自己在每一件事情上能夠做到什麼程度。超讚的！」（譯者：何宏儒/核稿：劉淑琴）1111115