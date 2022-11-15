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巴菲特買進台積電ADR逾41億美元 罕見押注科技股

2022/11/15 08:05（11/15 08:59 更新）
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美國億萬富豪巴菲特（圖）旗下的波克夏海瑟威公司14日披露，已買進價值超過41億美元的台積電股票。（路透社）
美國億萬富豪巴菲特（圖）旗下的波克夏海瑟威公司14日披露，已買進價值超過41億美元的台積電股票。（路透社）
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（中央社紐約14日綜合外電報導）美國億萬富豪巴菲特旗下的波克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway）今天披露，已買進價值超過41億美元的台積電股票；這是巴菲特的企業集團對科技領域罕見的一次重大投資。

路透社報導，波克夏海瑟威在向監管機構提交的申報文件中，說明其在截至9月30日對在美上市公司的股權投資，難得出手押注科技股的波克夏海瑟威如今持有約6010萬股台積電的美國存託憑證（ADR）。

此外，波克夏海瑟威也透露在建材公司「路易斯安那太平洋公司」（Louisiana-Pacific Corp）和傑富瑞金融集團（Jefferies Financial Group Inc）新增少量持股。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1111115

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