台積電證實獲一年許可 美對中新禁令影響有限且可控

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美國擴大對中國晶片及設備出口限制，台積電證實獲得為期一年的許可，並認為對營運影響有限且可控。（圖取自台積電網頁tsmc.com）

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（中央社記者張建中新竹13日電）美國擴大對中國晶片及設備出口限制，台積電證實獲得為期一年的許可，並認為對營運影響有限且可控。

美國對中國祭出新禁令，引發市場憂心恐影響半導體產業發展，連日重創半導體股股價。台積電下午舉行線上法人說明會，相關議題成為法人關心焦點。

台積電總裁魏哲家說，台積電將會遵守所有法規，並在合法情況下，服務全世界的客戶。

台積電副總經理暨財務長黃仁昭證實獲得為期一年的許可，包含中國南京廠的16奈米及28奈米設備。他說，美國對中國的新禁令以人工智慧與超級電腦相關的非常高階晶片為主，對台積電營運影響有限且可控。

美國7日對中國祭出嚴格出口管制，不僅禁止美國晶片製造設備用於中國高階晶片生產，也禁止台積電等第三國企業以美製設備為中國客戶服務，除非取得美方批准。（編輯：林淑媛）1111013