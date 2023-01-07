讓保戶過好年 壽險業春節前提前給付滿期金逾65億

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（中央社記者謝方娪、潘姿羽、蘇思云台北7日電）為讓保戶過好年，壽險業在春節假期前先提前給付滿期金、還本金等保險給付，根據8家壽險公司預估，今年提前給付金額合計超過新台幣65億元、件數超過21萬件。

年關將近，民眾資金需求旺盛，壽險公司每年會在春節前提前給付春節期間到期的滿期金、還本金等各項保險給付，讓保戶靈活運用資金。

根據國泰人壽、富邦人壽、新光人壽、南山人壽、中國人壽、台灣人壽、三商美邦人壽及遠雄人壽預估，今年提前給付滿期金等相關金額合計達65.81億元、件數逾21.43萬件，規模較去年增加。

國泰人壽針對保險契約於1月16日至29日應領的滿期金件，若用戶已申請給付款指定匯撥帳號，國壽將提前於1月16日春節連假前將款項匯至指定銀行帳戶，預估此次滿期金約19.3億元、總給付件數6.8萬件。

富邦人壽針對保單週年日為1月17日至29日的生存金及滿期金，將提前於1月17日給付，保戶可選擇金融機構匯款或支票2種給付方式，預估此次總給付件數逾2.3萬件、給付金額約8.4億元。

新光人壽針對保單滿期金、生存金等相關保險給付，若給付日期落在農曆春節連續假期、即1月20日至29日者，新壽將提前於1月19日進行給付，預估總給付件數2.6萬件、給付金額約9億元。

南山人壽針對給付日期在1月17日至31日間的滿期金、還本金及增值回饋分享金，將提前於1月16日至18日將款項依保戶選擇的方式陸續給付，預估此次提前給付滿期金、還本金總給付金額為17.7億元、總給付件數逾6萬件。

中國人壽針對保單週年日為1月20日至29日的生存金、滿期金將提前發放給付，保戶可選擇開立支票或匯款，中壽將於1月11日開出支票、12日寄出，或於1月19日匯款。

台灣人壽提前給付滿期金及生存金，給付方式分為支票與匯款2種，台壽將於1月17日前陸續匯入用戶指定帳戶，民眾可在1月18日上午刷存摺確認，預估此次提前給付總金額約3.11億元、總給付件數達6200多件。

三商美邦人壽已主動寄發通知書給保戶，針對生存金及滿期金領取日期為1月16日至28日的保單、並依通知書上所載時間內回覆的保戶，三商壽將提前於1月16日至19日發放保險給付，預估提前給付總件數約2萬件、給付金額約4.76億元。

遠雄人壽針對給付方式為匯款件、且給付日期為1月20日至29日者，將提前於1月18日匯款；給付方式為支票件、應領日為1月20日至29日者，給付支票將提前於1月13日前掛號寄出。預估此次提前給付總件數逾2600件、給付金額約5400萬元。

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全球人壽針對春節期間應給付的生存金、滿期金及健檢金等保險給付，約定以匯款給付者，台幣保單原給付日為1月16日至29日、外幣保單原給付日為1月14日至30日，將分別提前於1月16日及13日匯款；約定以支票給付者，原給付日為1月31日前，將配合提前於1月10日以掛號寄出，支票到期日仍為原給付日。

元大人壽針對生存金、滿期金應給付日為1月19日至29日的應給付件，將預先執行給付作業，若保戶選擇電匯，將提前於1月18日匯款；選擇支票件者，給付支票將分批於1月11日前寄出。（編輯：潘羿菁）1120107