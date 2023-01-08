勤誠去年12月營收年增16.9% 全年營收破百億

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（中央社記者賴言曦台北8日電）伺服器機殼廠勤誠公告12月合併營收為新台幣10.9億元，年增16.9%；累計全年營收105.6億元，年增12%。勤誠表示，現階段4大新專案皆已試產完畢，今年度在量產帶動下，營運表現可望續創佳績。

展望2023年，研調機構DIGITIMES Research指出，在景氣持續走疲下，品牌客戶及中系業者將明顯減緩伺服器採購力道，預估全球伺服器出貨量成長僅4%。

然而雲端客戶將持續建置資料中心基礎設施，且搭載英特爾（Intel）、超微（AMD）新CPU平台Eagle Stream及第4代Epyc的伺服器將進一步放量下，可望帶動部分較高效能、高單價伺服器新機出貨，預估北美雲端資料中心對伺服器、網通、儲存等設備採購需求較強。

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勤誠表示，公司今年邁入第40年，成功轉型為全球雲端產業機電整合方案提供者，長期以來積極經營美中兩大地區的終端客戶專案，近年來更完成現階段重大投資布局，近期更將美系新客戶專案的試產出貨完畢。

勤誠指出，公司今年將持續搭載客戶需求開發新品，並優化3廠間合作效益，期待在新專案量產及新工廠爬坡帶動下，續創營運優勢，實現企業永續。（編輯：翟思嘉）1120108