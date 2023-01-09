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首頁 / 產經

勤誠去年營收破百億創新高 今年可望續創佳績

2023/1/9 21:03
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（中央社記者吳家豪台北9日電）伺服器機殼廠勤誠去年營收破百億、創歷史新高，執行長暨永續長陳亞男今天出席尾牙晚會時表示，勤誠去年交出成立40年來最漂亮成績單，已經從黑手行業走到解決方案領域。

勤誠2022全年合併營收達新台幣105.6億元，年增12%；現階段4大新專案皆已試產完畢，今年度在量產帶動下，看好營運表現可望續創佳績。

勤誠今天發布新聞稿，正式對外宣布由原總經理陳亞男升任執行長暨永續長，總經理一職則由原執行副總經理許健南接任，人事令自今年1月1日起生效。

勤誠董事長陳美琪說，勤誠40週年的轉型蛻變要有新的布局及規劃，透過這次的高層人事調動，將委以2人重任，也有助於專業分工更加明確，帶領勤誠落實ESG（環境保護、社會責任、公司治理）永續發展及企業永續經營。

陳美琪表示，自己將以董事長暨策略長的身分繼續領航擘劃發展願景，為勤誠下一個黃金10年奠定基石。

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陳亞男曾在英特爾台灣負責大中華區供應商及ODM工廠管理，並協助建立英特爾在上海的伺服器營運團隊，推動白牌伺服器商業模式。她於2013年加入勤誠，剛開始擔任董事長特助，2016年升任全球業務副總經理，隨後接下原先由董事長兼任的總經理職務。

勤誠新任總經理許健南過去曾擔任英特爾上海伺服器系統研發團隊主管，隨後擔任大中華區市場技術部門高階主管，於2014年加入勤誠。（編輯：趙蔚蘭）1120109

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