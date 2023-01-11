證交所：台股本益比僅10倍 盼基本面帶動今年表現

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（中央社記者潘智義台北11日電）台灣證券交易所董事長林修銘今天表示，台灣通膨平緩，經濟相對穩健，今年仍有2.5%以上成長，台股目前本益比僅約10倍，相對多數市場為低，盼今年能有更優異表現。

林修銘在歲末新春記者會指出，俄烏戰事未歇，中國解封影響尚不明確，主要國家維持高利率政策，使國際市場存在不確定性，但在上市公司基本面支持下，台股仍有表現機會。

證交所內部自結2022年營收108.84億元，稅前盈餘82.28億元，每股賺6.81元，較2021年的12.36元減少。

證交所統計，2022年台股日均量2422億元，預估今年2200億元。

林修銘說，2022年是證券市場波動劇烈的一年，但台股總成交值達新台幣59.6兆元，日均值2422億元，上市公司市值44.3兆元，仍維持歷年較佳表現。

另外，2022年受到俄烏戰爭以及中國封城影響，原物料供給及跨國產業鏈運作受限，導致通膨居高不下，各國央行祭出升息政策因應，抑制民間需求，同時影響資金流出資本市場。

不過，2022年上市公司營收獲利再創新高，在疫情及地緣政治衝突紛擾下，上市公司展現營運韌性，營收逆勢成長，並配發豐厚的現金股利。

2022年上市公司合計營收達40.2兆元，較2021年增加5.34%，前3季稅後淨利成長5.3%；2021年的現金股利高達2.19兆元，較2021年增加逾5成，再創歷史新高，考量2022年營收獲利表現，未來股利分配應可期待。

在交易面，證交所針對創新板法人資格條件及自然人財力證明標準進行鬆綁，帶動合格投資人自2021年底的6.6萬戶至2022年底突破11萬戶，增加逾6成。（編輯：張均懋）1120111