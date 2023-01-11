外資連5買 加碼晶圓代工與面板股
2023/1/11 19:27
（中央社記者吳家豪台北11日電）台股今天跌51.52點，收在14751.44點，外資及陸資買超新台幣35.39億元，連續5個交易日買超，主要加碼晶圓代工、面板及金融股，其中聯電買超2.39萬張最多。
受美國科技股10日續漲激勵，台股今天開高，但權值電子股台積電法人說明會將近，市場觀望氛圍濃，追價意願低，台積電股價拉回平盤之下震盪整理，使台股承壓由紅翻黑，終場加權指數下跌51.52點，收在14751.44點，加計盤後成交值1600.84億元。
觀察外資買超排行榜，前3名個股依序為聯電、友達、緯創，分別買超2.39萬張、8332張、7770張。第4至10名包括群創、力積電、中信金、中鴻、開發金、國泰智能電動車、華航。
外資賣超族群聚焦金融股，前10名依序為華通、遠傳、玉山金、華南金、第一金、元大台灣50、合庫金、合勤控、長榮航、新唐法興28購01。
投信今天買超9.71億元，連續第4個交易日買超，前5名個股包括聯電、元大台灣50、華夏、台泥、新唐。（編輯：潘羿菁）1120111
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