台股開盤漲29.14點

首頁 / 證券台股開盤漲29.14點2023/1/12 09:05請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。（中央社台北12日電）台北股市今天開盤漲29.14點，加權股價指數為14780.58點，成交金額新台幣17.05億元。1120112#台北聚焦新聞法國拚改革避免年金破產 退休新制5大重點一次看中國再祭反制措施 暫停韓國日本公民過境免簽英日簽署相互准入協定 蘇納克5月訪日出席G7峰會台9線大清水隧道內坍方 蘇花路廊雙向交通中斷路透：美日領袖峰會將討論對中國半導體出口管制XBB.1.5變異株傳播力極強 美國再延長公衛緊急狀態大坂直美懷孕將暫別網壇 預計2024年復出早安世界》15日鋒面過後冷氣團南下 北部冷到除夕低溫下探11度普發現金6000元 行政院會12日擬通過特別條例美日加強戰略結盟規劃增部署反艦飛彈 嚇阻中國犯台邱莉莉林志展涉賄選案 民進黨廉政會：若遭羈押停權3年FAA系統當機 美國逾1200班機延誤、超過100航班取消廣州BMW駕駛蓄意衝撞行人 已知5死13傷獨家／演算法助違法關鍵字廣告？公平會不排除找Google說明台美貿易倡議第二回合談判14日登場 美官員盼達成早收協議通膨罩頂 前11月實質經常性薪資連2年負成長中央社「一手新聞」 app本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。