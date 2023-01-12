更多編輯台推薦新聞：
金球獎第80屆主要得獎名單 楊紫瓊奪音樂喜劇類影后柯林法洛封帝
娛樂

金球獎第80屆主要得獎名單 楊紫瓊奪音樂喜劇類影后柯林法洛封帝

日本今年櫻花開花日預測看這裡 東京3/22大阪3/28
國際

日本今年櫻花開花日預測看這裡 東京3/22大阪3/28

台灣近5年人口遷移地圖 竹北移入最多、北竿比率最高
生活

台灣近5年人口遷移地圖 竹北移入最多、北竿比率最高

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

台股開盤漲29.14點

2023/1/12 09:05
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北12日電）台北股市今天開盤漲29.14點，加權股價指數為14780.58點，成交金額新台幣17.05億元。1120112

#台北
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族