台股量縮收跌 法人：觀察美最新通膨數據

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（中央社記者賴言曦台北12日電）台股今天收黑，交易量縮至新台幣1474.6億元。法人認為，全球產業前景不明朗，市場買氣觀望，後續除了要觀察美國今晚即將公布的最新通膨數據，也要看美國聯準會2月的利率決策會議結果對市場的影響。

台股今天早盤最高觸及14813.31點，盤中賣壓湧現，加權指數由紅翻黑，終場下跌19.8點，以14731.64點作收，跌幅0.13%，成交金額新台幣1474.6億元。

萬寶投顧協理王榮旭接受電訪時表示，美國聯邦準備理事會（Fed）利率決策會議將在2月登場，加上台股今天收盤後還有台積電、大立光法說會，使台股延續昨天的量縮走勢。

另外，王榮旭指出，目前全球經濟前景不明，台股將在1月17日封關，這次農曆春節假期又比以往長，因此不少買盤趁指數拉高時進場脫手，使短線出現賣壓，趕在年前獲利了結。

王榮旭認為，台股短線將呈現量縮整理，雖然市場認為，今晚即將揭曉的美國消費者物價指數（CPI）年增率有望趨緩，但由於美國聯準會2月利率決策會議在即，因此預料市場仍會持續呈現觀望，並呈現量縮整理格局，靜待相關數據及結果出爐。（編輯：趙蔚蘭）1120112