日本熊本知事參訪總部 台積電：禮貌性拜會
2023/1/13 13:45
（中央社記者張建中新竹13日電）日本熊本縣知事蒲島郁夫率團來台訪問，12日前往在熊本投資設廠的台積電竹科總部參訪。台積電今天表示，蒲島郁夫是禮貌性拜會。
台積電赴日本熊本縣設廠，預計2024年末量產12奈米、16奈米、22奈米及28奈米。蒲島郁夫近日抵台訪問，12日下午前往台積電竹科總部參訪，除參觀台積電創新館，熊本熊也隨行與台積電員工互動。
蒲島郁夫行前在日本召開記者會，他說，台積電與熊本在未來將會構築良好的關係，這次來台訪問主要目的是希望透過交流了解互相的需求與要求。
蒲島郁夫表示，孩童教育與住宅租賃是外派赴日員工最關心的問題。其中，外派員工子女就讀國際學校或公立學校，取決於家長的想法；住宅方面，會與不動產業聯繫，「會讓大家能夠安心到熊本」。
台積電總裁魏哲家於12日線上法人說明會指出，只要客戶需求和政府的支持合乎情理，台積電考慮在日本建造第2座晶圓廠。（編輯：張良知）1120113
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