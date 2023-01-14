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富邦金連14年居金控每股獲利王 蔡明興：是極大成就

2023/1/14 21:28
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（中央社記者謝方娪台北14日電）富邦金董事長蔡明興今天表示，2022年是非常挑戰的一年，展望2023年，市場仍非常嚴峻，升息、地緣政治及通膨壓力依然存在；但富邦金連續14年蟬聯金控每股獲利王，是極大的榮耀和成就。

富邦今天在南港展覽館舉行集團謝年會，蔡明興並未出席，他透過視訊致詞表示，2022年是非常挑戰且多變的一年，面臨全球利率走升、通貨膨脹、COVID-19疫情及俄烏戰爭影響；他說，沒有被期待的俄烏戰爭發生，造成全世界政經環境急遽動盪。

蔡明興提到，富邦金受到國內特別的防疫險影響，獲利有所衰退，但富邦金仍為金控業獲利及每股盈餘第一名，這是富邦金連續14年蟬聯金控每股獲利王寶座，為極大的榮耀和成就，這是富邦全體員工努力的成果。

蔡明興表示，富邦金2022年11月11日正式合併日盛金，為全台首樁金金併，今年要進一步展開富邦證券合併日盛證券、台北富邦銀行合併日盛銀行的工作。

蔡明興指出，富邦與日盛的合併相當具有綜效，銀行合併後服務網點及服務人力將大幅增加，可進一步推展中小企業和財富管理業務；日盛證券曾是首屈一指的王牌券商，擁有廣大中實戶及其他客戶群，合併將有助擴大富邦證券在業界的市占率和領導地位。

他期勉金控合併績效能夠被迅速創造，讓金金併首例成為金融界成功的典範。

回顧2022年，蔡明興肯定富邦人壽在動盪環境下仍有非常好的表現，台北富邦銀行獲利則創造新高，富邦產險雖受防疫險影響，簽單市占率達24.4%，仍居業界龍頭。（編輯：張均懋）1120114

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