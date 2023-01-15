和碩童子賢：今年搶訂單速度 比兔子跑得還要快

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（中央社記者吳家豪台北15日電）iPhone代工廠和碩今天舉辦尾牙晚會，董事長童子賢表示，今年上半年還要承受去年下半年很多的調整與影響，但是到了今年夏天，相信「搶訂單速度會比兔子跑得還要快」，且業績目標會「跳得比兔子還要高」。

和碩今天尾牙晚會在南港展覽館席開約880桌，總獎金新台幣1.8億元。童子賢致詞表示，整個世界局勢風雲詭譎，經濟發展波濤起伏，讓所有員工都加倍辛苦，今天晚上可以先放下工作，享受一個晚上的溫馨和佳餚，也享受摸彩的期待和驚喜。

童子賢說，自從美中貿易摩擦以來，到發生COVID-19疫情，世界局勢有很大變化，除了俄烏戰爭影響，去年和碩工廠所在地很多城市因為疫情而封控，造成全球經濟局勢大幅變化，曾經讓和碩感到非常悲觀。

不過，童子賢強調，在悲觀局勢發展的同時，其實科技的進展讓人充滿期待和樂觀想像；在疫情蔓延時，看到人工智慧的運用與普及，也看到汽車電子化、電動車、元宇宙蓄勢待發，即將為和碩帶來新挑戰與新機會。

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在產業發展同時，童子賢也發現，本來民眾不能出國，現在世界各國國界開始解封，很多餐廳都訂不到，報復式消費相當驚人；原本因為疫情、通膨、戰爭及封控而累積很多負面想像，由於新的發展帶來新局面，可以樂觀期待2023年兔年會有很多不一樣。

童子賢說，預期2023年上半年還要承受2022年下半年很多調整與去化，但是到了2023年夏天，相信「搶訂單速度會比兔子跑得還要快」，業績目標會「跳得比兔子還要高」。他說，兔子是敏捷善良的動物，沒有仇恨值，希望2023年向兔子一樣溫和善良，世界局勢走向和平。（編輯：蘇志宗）1120115