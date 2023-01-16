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臺慶科切入美電動車大廠 車用業績占比拚逾25%

2023/1/16 08:34
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（中央社記者鍾榮峰台北16日電）電感元件廠臺慶科今天表示，公司積極轉型，強攻車用和網通兩大市場，其中車用已打入美國電動車大廠以及歐洲豪華車大廠，目標未來3年車用業績比重超過25%。

展望今年，臺慶科表示，持續強化台灣產能，今年營運目標力拚成長。

臺慶科總經理謝明良透過新聞稿表示，今年第1季工作天數少，加上中國COVID-19疫情管制剛鬆綁，公司營運仍在調整階段，不過預期第2季可看到復甦訊號，下半年旺季「有機會看到」。

觀察庫存水位，謝明良透露，去年上半年庫存金額接近新台幣11億元，去年第3季降至9億元，目前庫存水位「接近正常水準」。

觀察車用布局，謝明良說明，去年車用營收占比大幅成長，主要是消費性電子庫存調整，臺慶科耕耘車用已久，累計去年前3季車用營收比重已到24%，長期目標車用營收占比將穩定朝向25%至30%邁進。

觀察電動車相關電感元件應用，謝明良指出，用量會比傳統燃油車多出3至5倍，涵蓋先進駕駛系統鏡頭與雷達、娛樂系統儀表板與介面控制、車身系統控制與車燈、電動系統電池管理、以及電子方向盤等舒適性配件，都需要更多且品質更好的電感元件。

臺慶科也積極布局網通市場，獨立出新的網通事業部，預期包括衛星接收器、5G基地台必備的網路交換器等，需求將持續成長；此外物聯網的路由器、無線網路分享器、雲端伺服器，都是今年力拚營運成長的關鍵。（編輯：楊凱翔）1120116

#臺慶科
#謝明良
#電感元件
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