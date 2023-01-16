聯貸案卡關？海龍：依期程推動風場建置與融資到位

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（中央社記者曾智怡台北16日電）允能風場財務危機掀波瀾，傳出銀行團對於另一離岸風電大案海龍二號聯貸案信心動搖。海龍風電計畫回應，正依期程推動風場建置，融資部分亦同，將持續與金融機構維持密切聯繫，滿足其專案資料需求。

媒體報導，籌組時間長達逾半年、總聯貸金額高達新台幣1500億元的另一個離岸風電廠大案─海龍二號，為首的外商銀行團隊中的法國巴黎銀日前確定退出參貸行列，讓其他銀行團隊更加觀望，衝擊籌組信心。

報導指出，海龍二號聯貸案正面臨聯貸案金額太高、主要股東聯貸案完成前釋股、聯貸期超過20年、零組件多為進口以致難滿足國產化要求、部分外商銀行將既有離岸風電貸款部位出售等5大困境。

對此，海龍離岸風電計畫回應，正依照既定期程持續穩健推動風場建置，不僅已於2022年底完成所有主要合約簽署，也陸續展開各關鍵零組件的原物料採購、生產及工程施工作業，這也代表本計畫股東對於計畫的重視及承諾，必將如期如質完成風場建置。

海龍表示，目前團隊正積極推動融資到位，除了股東自有資金陸續如期注資之外，融資部分預計主要將由外國銀行參貸，此部分洽談進展順利；其餘預計由本土銀行參貸的部分，因部分本土金融機構首次評估離岸風電專案融資，因此在審視資料的過程中需要較多時間。

海龍強調，將與金融機構維持密切聯繫，並將持續努力滿足各銀行對專案資料的需求。

海龍提到，此專案融資有很高比例將由「出口信用保險」（簡稱ECA）出面擔保，預計成為目前台灣離岸風電信用擔保成數最高的專案，可望大幅減低金融機構曝險，因此對於完成融資到位相當有信心。

海龍計畫股東北陸能源日前宣布，將與馬來西亞國家石油公司Petronas全資控股的子公司「Gentari International Renewables Pte. Ltd. （簡稱Gentari）」合作，Gentari將取得北陸能源持有的海龍專案計畫股份的49%；換言之，交易完成後，Gentari 將持有海龍專案29.4%的間接股權。

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海龍說明，這是北陸能源與其他夥伴合作模式之一，透過與跨國組織合作，增進台灣市場的投入；此項合作象徵國際能源巨擘對於本計畫深具信心，讓兩家公司在離岸風電開發道路上有共同創造價值的機會，並協助全球轉型至再生能源。

後續北陸能源將與夥伴繼續致力於推動完成風場財務融資，讓此項計畫能順利進入建設階段，也替台灣能源轉型貢獻一份心力。（編輯：潘羿菁）1120116