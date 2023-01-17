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宏碁資訊投資資褓儲存 布局企業雲端備份服務

2023/1/17 10:11
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（中央社記者吳家豪台北17日電）宏碁集團旗下雲端數位解決方案服務商宏碁資訊宣布，已完成對資褓儲存公司（DataSitter）的投資，並擔任資褓儲存1席董事，藉此加深布局資料儲存與備份備援服務。

宏碁資訊今天發布新聞稿說明，資褓儲存是台灣專注於資料備份及系統備援的廠商，2004年成立以來已累積超過1000家客戶，客戶的維護續約率達9成。

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宏碁資訊完成對資褓儲存的投資後，雙方將在客戶服務與市場推動方面深入合作，尤其在企業遇到資安風險時，數據資料有即時回復需求，宏碁資訊將結合資褓儲存的資料安全及儲存解決方案，針對不同產業提供客製化建議與服務。

宏碁資訊總經理周幸蓉表示，宏碁資訊與資褓儲存加深合作關係後，將可對近3000家長期合作的企業與政府機關，提供數據資料的完整回復及保護；特別是現今企業與公部門對關鍵數據資料治理的需求遽增，更凸顯資料儲存與備份備援的重要性。（編輯：楊蘭軒）1120117

#宏碁資訊
#宏碁集團
#周幸蓉
周幸蓉
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