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外媒：iPhone 14 Pro系列到貨時間縮短至低於1週

2023/1/17 10:37
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（中央社記者鍾榮峰台北17日電）蘋果（Apple）高階iPhone 14 Pro交貨狀況備受關注，國外科技網站報導，iPhone 14 Pro到貨時間已經縮短到低於1週，代表去年第4季供應鏈面臨挑戰後，蘋果已趕上市場需求，供需也趨於平衡。

蘋果主要合作夥伴鴻海集團旗下中國富士康鄭州廠區去年11月勞工抗爭衝突平息，產能加速回復正常，今年1月8日中國大幅放寬COVID-19疫情管制，由於鴻海集團是蘋果高階iPhone 14 Pro系列獨家組裝代工廠商，鄭州廠區是鴻海集團組裝代工高階版iPhone的重要基地之一，蘋果供應鏈交貨狀況備受市場關注。

國外科技網站AppleInsider於美國時間16日引述摩根大通（J.P.Morgan）投資筆記報導，在全球主要市場，iPhone 14 Pro系列到貨時間已經減少縮短至低於1週。

報導引述指出，iPhone 14系列所有機種的平均交貨時間已降至4天，在美國的蘋果直營店，所有iPhone 14機種均可取貨，平均運送時間約5天；在中國和歐洲市場，iPhone 14系列平均交貨時間更縮至3天。

報告也分析，蘋果iPhone 14供應鏈也達到供需平衡，主要是市場需求趨緩、以及供貨逐步正常；在去年底耶誕和新年假期後，需求開始趨緩，預估華人農曆春節長假期間，需求將回溫。

蘋果將於台灣時間2月3日公布去年第4季財報，iPhone 14系列市況、今年下半年iPhone 15新品進展、中國富士康鄭州廠區生產與供應鏈出貨狀況、印度製造、匯率和通膨等議題備受關注。

美系外資法人日前報告指出，供應鏈持續遞延出貨，預估今年第1季iPhone備貨量將會小幅提升至5800萬支，第1季市場需求相對清淡，iPhone供應不足狀況在第1季可望緩解。（編輯：郭無患）1120117

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