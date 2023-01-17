仿真玩具鈔詐騙央行開會因應 電商承諾加強商品審核

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年關將近，近來出現仿真玩具鈔被不法人士用於購物，央行發行局長鄧延達17日舉行記者會，出示玩具鈔、仿真玩具鈔與真鈔比對，提醒民眾多留意。中央社記者王騰毅攝 112年1月17日

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（中央社記者蘇思云台北17日電）近期有心人士透過仿真玩具鈔進行詐騙，央行表示，這確實是新型態的詐騙手法，呼籲民眾拿到鈔票後多看幾眼，掌握3原則就能辨別真偽。央行今天召開相關會議，電商業者承諾將加強商品審核機制。

電商平台容易取得仿真玩具鈔，年關將近，近期仿真玩具鈔被不法人士用於購物，趁商家忙碌時詐騙得逞。為了防範這類玩具鈔流通市面，央行今天會同內政部警政署刑事警察局，邀請國內電商業者就此議題共商因應對策。

中央銀行今天下午舉行記者會，央行發行局局長鄧延達表示，偽鈔是模仿真鈔的特徵，意圖外觀跟真鈔完全相同，不過新台幣防偽功能良好，加上刑法與妨害國幣懲治條例對偽鈔犯罪處以重刑，台灣市面上偽鈔數量很少。

鄧延達表示，一般玩具鈔主要作為文具、道具或教學使用，外觀與真鈔存有明顯差異，且清楚標示可識別非真鈔的警語，一般民眾不易混淆。仿真玩具鈔介於偽鈔與玩具鈔之間，外觀、尺寸、顏色皆與鈔券相似，雖標示「玩具鈔票」等相關字樣，但十分微小難以發覺，加上在電商平台容易取得，近來遭有心人士用於詐騙。

鄧延達表示，這次會議也達成3結論。第一，內政部警政署日前已查獲多起利用仿真玩具鈔行騙案件，未來除了加強查緝工作外，並積極與轄區內金融機構及商家保持密切聯絡，共同打擊不法行為。

第二，央行除了積極配合警方協助鑑定與查緝仿真玩具鈔外，並要求販售玩具鈔必須在鈔體上明確標示玩具鈔，讓民眾一眼就可分辨。電商業者本於企業社會責任，承諾將加強商品審核機制，避免賣家在電商平台上任意販售仿真玩具鈔。

第三，央行也再次呼籲，民眾不論收到何種面額鈔券，記得多看一眼，運用「看一看」、「摸一摸」、「轉一轉」簡單3原則，可避免收到偽鈔或仿真玩具鈔。

媒體關注目前流通在外的仿真玩具鈔數量，鄧延達強調，截至去年底台灣流通鈔券數量達47.25億張，市面上的仿真鈔票相比之下比例非常低，但當然不願意看到有這樣的情況。警方去年底破獲一些案件，目前還在司法程序中，相關案件中千元的仿真玩具鈔比例較多。

鄧延達表示，這確實是一種新型態詐騙手法，仿真玩具鈔上面沒有清楚標示是玩具鈔，央行可能會思考修法方向。短期而言，會先從加強查緝、電商平台、呼籲民眾多檢視等3管道進行。

央行重申，法律明定對偽造新台幣犯罪行為將處以重罰，依「妨害國幣懲治條例」第3條，偽造、變造幣券情節重大者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑；另依「中華民國刑法」第196條，行使偽造、變造的通用貨幣、紙幣，處3年以上10年以下有期徒刑，勿心存僥倖。

央行表示，民眾如果發現偽鈔，請向各地警察機關檢舉，因而偵破偽造案件者，央行將依規定核發檢舉人獎金。（編輯：林淑媛）1120117