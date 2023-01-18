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春節連假 金管會要保險業強化資安防止駭客入侵

2023/1/18 12:42
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（中央社記者謝方娪台北18日電）春節連假將至，金管會已請保險公司提供免付費服務電話，專責協助處理保戶緊急突發狀況，並責成各保險公司加強資訊安全防護作業，避免駭客入侵、損及保戶權益。

為讓民眾安心度過春節連假，金管會已請保險公司提供免付費服務電話，專責協助處理保戶緊急突發狀況，並在產險公會及壽險公會網站揭示服務電話號碼及提供服務方式。

金管會並請財團法人汽車交通事故特別補償基金及財團法人住宅地震保險基金在連假期間保持服務電話暢通。

金管會今天透過新聞稿提醒，保戶在連假期間針對保險相關事項詢問、理賠申請等保險服務需求，可透過各保險公司提供的免付費服務電話洽詢，各公司皆有專人服務或提供可處理緊急狀況的聯絡方式。

金管會表示，各保險公司、財團法人汽車交通事故特別補償基金及財團法人住宅地震保險基金在連假期間服務電話一覽表已分別登載於金管會網站及產、壽險公會網站，保戶可至網站查詢、預先下載或抄錄，以備不時之需。

另為確保資安無假期，金管會已責成各保險公司加強資訊安全防護作業，避免駭客入侵、損及保戶權益的情事發生。（編輯：蘇志宗）1120118

#金管會
#壽險公會
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