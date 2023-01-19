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審計委員會召集股臨會 泰山：明顯違規決議無效

2023/1/19 17:45
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（中央社記者韓婷婷台北19日電）針對市場傳出泰山經營權之爭將於3月16日召開股東臨時會對決，泰山傍晚發出聲明指出，陳敏薰、杜英達2位獨董無視召集程序不合法，執意召開審計委員會，明顯違規，宛如鬧劇，並主張會議無效。

泰山在聲明中指出，審計委員會的開會通知違反應於7日前通知之規定，明顯違規。

泰山表示，因該審計委員會會議召集程序不合法，故於112年1月17日上午11時30分緊急以電子郵件通知3位獨立董事，並特別以電話通知審計委員會主委陳敏薰獨董秘書，提醒若召集程序明顯違規的會議，其所作決議將無效。

泰山說，陳敏薰、杜英達2位獨董明顯程序違規，且在沒有會議室的情況下，仍執意在公司櫃台前梯廳的嘈雜環境中，未經討論以自行宣讀方式召開，隨即倉促結束，宛如鬧劇。公司依法無法上傳公告其所做成的任何決議，亦發函主管機關，呼籲嚴守不介入經營權之爭的分際，切莫同意違法發布重大訊息，公告召開股東臨時會。

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泰山表示，另一位獨董李明輝知悉後，亦發表聲明，112年1月17日下午並無合法召開的審計委員會，遑論決議召集泰山公司股東臨時會，若有假藉泰山公司審計委員會名義召集股東臨時會情事，應屬違法無效召集。

泰山說，陳敏薰對於泰山出售全家股票一事，於去年12月2日董事會亦表示同意，投下贊成票，其後亦支持對於龍邦董事長劉偉龍提出加重誹謗之訴。孰料竟昨是今非，前後矛盾希望陳敏薰能說清楚。（編輯：張均懋）1120119

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