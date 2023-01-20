原能會：IAEA赴福島電廠 了解核廢水排放前檢查

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（中央社記者鄭鴻達台北20日電）福島第一核電廠含氚廢水擬延至夏天排放，原能會今天指出，國際原子能總署（IAEA）專家調查團在17日前往福島第一核電廠，了解日本原子力規制委員會（NRA）將如何執行下週開始的排放設施使用前檢查作業。

IAEA專家調查團在去年3月下旬赴日，執行福島核災含氚廢水排放計畫安全管制面的第一次審查任務，調查團於該次任務中與日本原子力規制委員會（NRA）就含氚廢水排放安全管制相關要求、評估與監督機制等議題進行研討。

原能會今天發布即時訊息指出，IAEA於16日至20日再次赴日，就福島核災含氚廢水排放計畫，執行安全管制面追蹤審查，與NRA代表就此案安全管制與監督相關議題進一步研討。

原能會說明，IAEA調查團在這次任務中，特別針對NRA如何針對東京電力公司去年11月中旬依據先前審查意見，提出的排放實施計畫部分內容變更執行審查，並就未來若東電調整環境輻射影響評估或監測計畫內容時，NRA的相關審核程序交換意見。

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此外，調查團也在17日前往島第一核電廠，以了解NRA如何執行將於下週開始、針對排放設施的使用前檢查作業。此使用前檢查作業是NRA在設施開始運轉前的檢查規劃，以確認東電確實依據所核准的實施計畫，準備相關排放前作業，此次檢查作業預計將持續數個月。

原能會表示，此次追蹤審查報告預計在3個月後公布，後續IAEA也預計在日本正式排放前，公布完整調查報告內容，原能會將持續追蹤與關注IAEA針對此案發布的報告，並將適時將相關訊息提供大眾了解。（編輯：翟思嘉）1120120