龔明鑫身體力行響應淨零 推在地食材兼顧地方創生

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（中央社記者潘姿羽台北22日電）綠色浪潮來襲，淨零、減碳成為時下最熱門的關鍵字，國發會主委龔明鑫肩負推動淨零轉型的重責，早已身體力行，從生活各處落實綠生活，吃在地食材、選在地生產，甚至早在20年前，就已開始支持MIT產品。

國發會去年陸續公布2050淨零路徑以及12項關鍵戰略，攤開內容可以發現，淨零轉型不僅只是政府及產業的事情，民眾也能透過改變生活習慣，一起為永續盡一份力。

龔明鑫直言，這些都是很小的事情，剛開始會不太適應，習慣養成後，自然而然會做到。

以他自身經驗為例，隨身攜帶環保杯，每次離開辦公室都會檢查所有電器，已經成為生活一部分；甚至曾發生幕僚外出時，驚覺忘記關電器，龔明鑫老神在在回答「我已經關了」的趣事。

除了生活小習慣，龔明鑫還有進階版的作法，他表示，在地食材也是可以努力的方向。

近年「低碳飲食」的概念相當盛行，因為選用在地、當令食材，可以減少食物運輸過程的排碳量。龔明鑫表示，在地食材通常比較新鮮，部分餐廳甚至會有創意料理，是很好的體驗，此外，還能響應地方創生。

地方創生是國發會推動的重點項目，概念是以人為本，透過地方創生與新創結合，復興地方產業。龔明鑫表示，他到各地參觀地方創生團隊，很多運用在地食材作出的料理都頗具特色，如他在新北坪林品嘗茶口味的台式馬卡龍「茶卡龍」， 並在花東吃過加入時令野菜的小火鍋，不需要多層次加工，簡單鮮甜的好滋味就令人難以忘懷，「到觀光區域，一定要吃在地的！」

此外，龔明鑫也是MIT的熱情擁護者，長期以來，只要有選擇，都盡量購買台灣製造產品，「很久囉，可能10、20年了」。

龔明鑫笑說，支持台灣製造的原因除了對環保永續有幫助，在地生產還能促進國內就業，「主要還是經濟理由啦」。

慣用MIT的小小堅持，讓龔明鑫一路見證台灣實力的崛起；他回憶，早期大家認為日本等國外製造的產品品質比較好，買台灣製造的人不多，但隨著民間企業的努力與堅持，MIT招牌愈來愈響亮，現在要買MIT反而不容易了。

作為推動淨零轉型的重要官員，龔明鑫鼓勵大家共同響應綠色生活，他表示，人人都可以盡一份力，尤其春節連假期間，大家會安排走春出遊行程，建議出門前善用Google或其他工具掌握車流量，否則卡在車陣裡，不只浪費時間，還會造成空氣汙染。

最後，龔明鑫以自家經驗，強力推薦民眾將家裡的冰箱、冷氣換成變頻，「如果原本不是變頻、能效比較差、比較老舊，效果真的會非常大！」

龔明鑫直言，他家裡從不是變頻的電器換成能效較好的產品，電費帳單可以差好幾千元，現在政府又有補助，幫助非常大，「有在繳帳單，就會非常有感」。（編輯：潘羿菁）1110122