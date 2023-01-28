S廊帶關鍵拼圖 台積電帶動科技大廠投資高雄

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南部科技廊帶新方向1（中央社記者曾以寧高雄28日電）高雄楠梓產業園區去年8月動土，預計2024年營運，高雄市長陳其邁盼隨著台積電進駐、吸引更多半導體廠商打造完整產業鏈，帶動高雄在地石化、金屬、機電等各行業轉型契機。

台積電公司計畫在楠梓產業園區設置2座晶圓廠，楠梓產業園區去年4月底完成核定、6月啟動雜項工程前置作業、7月公設開工，高雄市政府在8月7日舉行動土典禮，隨即展開台積電建廠與園區公設同步動工，以利加速台積電後續建廠施工，2座廠中由28奈米特殊製程先行投入建廠。

高雄市副市長羅達生日前在經發局等局處團隊陪同下前往園區視察，聽取開發團隊麗明營造及台積電分別報告，掌握實際施工狀況，盼秉持高效率「緊緊緊」精神與台積電合作，讓高雄廠2024年營運目標如期如質完成。

羅達生說，打造完整半導體產業鏈帶動高雄產業與城市的升級轉型，是市長陳其邁的重要政策，已成功吸引超過80家半導體廠商，在市府高效率「緊緊緊」招商下決定投資高雄。

隨台積電高雄設廠定案，楠梓產業園區成為南部半導體S廊帶關鍵拼圖，帶動多家半導體設計、製造、封測、材料及設備等產業鏈關鍵大廠加碼投資高雄設廠、或設立辦公據點，包括德商默克（Merck）、荷蘭商艾司摩爾（ASML）、美商台灣應用材料（Applied Materials Taiwan）、台灣帆宣等。

除半導體產業落地，高雄市政府也期待高科技產業將為高雄在地石化、金屬、機電及服務業帶來龐大市場商機和轉型契機，市府也將秉持市長要求在地人才優先下，以產學大聯盟方式，推動多元人才的發展，滿足產業所需，讓高雄在地學子都能貢獻所長。（編輯：孫承武）1120128