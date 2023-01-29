沙崙綠能科學城起飛 盼與南科成產業雙引擎

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鄰近高鐵台南站的沙崙智慧綠能科學城，公私機構已陸續進駐。圖為D區綠能科技示範場域。（台南市經發局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 112年1月29日

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南部科技廊帶新方向5（中央社記者楊思瑞台南29日電）鄰近高鐵台南站的沙崙智慧綠能科學城是台南市政府與中央合作推動的重要計畫，中研院、工研院、國研院等研發單位陸續進駐，可望與南科園區成為台南產業發展雙引擎。

沙崙智慧綠能科學城是副總統賴清德在台南市長任內規劃，結合經濟部、科技部、中央研究院及台南市政府資源，目標為打造低碳智慧園區，吸引國內外綠能科技人才進駐，並建設部分區域成為發展低碳智慧相關技術的測試場域。

台南市政府經濟發展局長林榮川告訴中央社記者，沙崙智慧綠能科學城配合國家重大產業發展政策（5+2產業創新、大南方計畫、及六大核心戰略產業推廣方案等），關鍵定位以發展智慧綠能與新興科技為願景，並運用前瞻新科技，打造區域獨特的智慧城市治理工具，盼讓城市系統、運作與服務不斷提升，促進地區永續發展。

林榮川表示，沙崙智慧綠能科學城至111年11月底為止，已有包含中央研究院、工業技術研究院、國家實驗研究院在內等90家公私機構進駐，進駐率89.6%，就業人口1364名，累計衍生投資額達新台幣27.035億元，持續增加中。

已完成招商的「沙崙智慧綠能科學城智慧能源管理系統興建營運移轉（BOT）案」，由政府提供公有土地、民間規劃申請方式辦理，建構沙崙智慧綠能科學城智慧能源管理系統，示範綠能電力系統先進運轉技術，預計業者將投資超過新台幣8億元，太陽光電裝置每年平均發電量約2050萬度。

林榮川說，自2016年投入資源至今，沙崙智慧綠能科學城己展現出階段成果，下一階段將以現在基礎透過營運整合平台、健康園區建置，及後續爭取中研院、工研院、國研院等研發能量投入，未來朝向成為智慧城市重要示範區域發展。

台南市長黃偉哲表示，南科園區與沙崙智慧綠能科學城已匯集優勢產業，奠定台南科技產業發展雙引擎態勢，盼綠能智慧城市的前瞻建設，帶領台南轉型邁向智慧綠能首都。（編輯：孫承武）1120129

鄰近高鐵台南站的沙崙智慧綠能科學城，公私機構已陸續進駐。圖為中研院南部院區1期建物。（台南市經發局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 112年1月29日