高科技產業領軍 帶高雄邁向轉型、產學合作發展

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高雄市政府111年10月31日串聯97家半導體廠商及在地15所大學，成立半導體S廊帶產學大聯盟，盼透過公私協力，強化產業、人才、空間及國際連結。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 112年1月28日

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南部科技廊帶新方向2（中央社記者曾以寧28日電）高雄市政府日前串聯97家半導體廠商及在地15所大學，成立半導體S廊帶產學大聯盟，透過公私協力，強化產業、人才、空間及國際連結，也盼關聯產業的發展，助高雄邁向轉型。

高雄市長陳其邁上任後推動產業轉型升級，與中央合作打造南部半導體S廊帶，吸引半導體大廠台積電進駐楠梓產業園區設廠，成為關鍵樞紐，吸引半導體上、中、下游完整產業鏈廠商投資高雄。高雄市政府更在去年成立「半導體S廊帶產學大聯盟」盼確保人才充足。

成立大會上，有群聯、台積電、華邦電、穩懋、恩智浦、日月光、穎崴、華泰、默克等97家廠商出席參與，南亞科技、世界先進、ASML、台灣應用材料、科林研發、台灣帆宣及補丁科技等大廠也派代表出席。

行政院副院長沈榮津當時致詞說，南部半導體S廊帶促進產業發展，帶動高雄經濟繁榮與促進台灣科技產業蓬勃發展，並將在中央與地方努力下，每年培育1萬名半導體人才，其中，中山大學和成功大學成立半導體學院，是最重要後盾。

陳其邁指出，市府推動半導體生態系，打造完整與強韌生態系，面對地緣政治改變，讓半導體產業面對挑戰時能更即時應對降低風險，營造更好的投資環境，人才、技術創新與研發、育成等方面則透過成立聯盟，打團體戰。

高雄市副市長羅達生說明，半導體S廊帶產學大聯盟成立宗旨，是專業人才培育、產業空間佈局、新創育成、國際合作、技術研發及永續發展，集結產業鏈13個園區、97家廠商及15所大專院校，透過公私協力強化產業、人才、空間及國際等4大連結。

其中產業連結從IC設計、晶圓製造到封裝測試，包括材料與設備來完備S半導體廊帶產業鏈，可望吸引電子零組件、智慧機械等關聯產業成為供應商，同時帶動5G AIoT、航太及醫材等應用產業發展，助高雄邁向轉型。（編輯：黃世雅）1120128