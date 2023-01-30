金兔年有望比去年好 蔡宏圖評估經濟下半年反彈

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（中央社記者蘇思云台北30日電）國泰金董事長蔡宏圖今天表示，多數機構認為今年會比2022年來得好，估經濟在上半年觸底，下半年反彈回升，解封後經濟成長恢復動能，他期許員工善用核心職能，敞開心胸擁抱改變，創造永續價值。

國泰金控今天發布蔡宏圖新春致詞。蔡宏圖表示，2022年是艱辛的一年，疫情持續，俄烏戰爭爆發，通膨浮現，聯準會升息17碼，各國央行也採取貨幣緊縮政策，資本市場大幅震盪，股債雙跌，匯率大波動，這些衝擊陸續出現，對各行各業帶來艱鉅挑戰。

很多機構對今年經濟展望提出不同預測，蔡宏圖認為，大致而言，上半年觸底，下半年反彈回升。雖然今年經濟成長下修或是可能短暫輕度衰退，對不同產業的影響也不同，但多數機構認為今年會比2022年來得好。

蔡宏圖說，持續3年的疫情，提升人類面對病毒的韌性，2023年迎來大解封，開放國門重啟旅遊、消費、餐飲、聚會等，讓生活重回正軌，供應鏈中斷擔憂降低，讓經濟成長恢復動能。

蔡宏圖並指出，科技創新腳步沒有停歇，假以時日，可以想見AI推動的各種應用一定更廣泛滲透到人們的工作與生活。

蔡宏圖強調，集團業務跟廣大消費者息息相關，務必要往前洞見消費者生活型態與工作的改變和需求，以客戶為中心，才能長期得到客戶的信賴。追求永續發展，善用集團各業務的核心職能精進ESG（環境保護、社會責任、公司治理）的每個面向。（編輯：郭無患）1120130