胡連看好電動車 資本支出狠砸1股本擴增產能

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（中央社記者韓婷婷台北30日電）胡連2022年獲利可望再創新高，改寫創立45年來新紀錄。展望2023年，胡連董事長張子雄表示，迎接新能源車市場加速發展，客戶需求強勁，今年將在印尼蓋新廠，資本支出估計達1個股本，營運拚雙位數成長。

隨著汽車市場回穩，加上歐、美、亞洲市場布局效益逐步顯現，胡連2022年營運繳出亮眼成績，全年營收新台幣65.29億元、年增31.91%，創下歷史新高，獲利預期也將同步創高，今年營收獲利目標持續挑戰雙位數成長。

張子雄表示，儘管今年全球經濟仍面臨考驗，但胡連按自己的腳步持續勇往直前，疫情推動供應鏈重整，反倒是胡連的機會。因應客戶需求，年前決定在印尼蓋新廠，預計今年10月完工，年底前投產，越南廠區也擴產增加自動化設備，今年資本支出可能近10億元，約當1個資本額。

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胡連主要產品為車用端子連接器、護套、保險絲盒，近年積極投入電動車相關產品，產品線進一步擴增至支援高頻、高速資料傳輸，滿足車聯網智慧車的連接器產品，以及應用於電動車充電槍、充電座相關連接器及保險絲盒等。

除了既有比亞迪、吉利汽車等大陸品牌廠外，美系電動車大廠出貨也穩定成長，並持續擴增產品品項，電動機車也持續打入多家大廠供應鏈。（編輯：楊蘭軒）1120130