PCB產業鏈今年偏保守 投顧：中上游優於下游

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（中央社記者江明晏台北30日電）展望今年PCB產業，投顧報告指出，短期對PCB整體供應鏈看法偏保守，PCB硬板下游面臨客戶庫存去化問題，中上游供應鏈去年第4季庫存回補需求強勁，預料表現將優於下游。

展望今年印刷電路板（PCB）產業，投顧報告指出，銅價2023年1月大漲，激勵陸系低規品調漲售價，台灣業者暫無跟進，後續須觀察各產品銷售及終端商品庫存去化狀況，若淡季買氣更淡，則原料價格上漲將對供應鏈呈現負面衝擊。

投顧指出，去年第4季和今年首季多數PCB業者財報將面臨年成長幅度趨緩或是衰退的狀況，故短期對PCB整體供應鏈看法偏向保守，但相對青睞2023年享有Server平台升級商機，且訂單掌握高的業者。

以PCB上游業者而言，台灣銅箔及銅箔基板廠去年第4季受惠於中下游庫存回補需求強勁，產品線與價格帶目前維持平穩，正向解讀為淡季無降價壓力；而第1季為PCB下游淡季，2023年終端品牌廠及通路業者，針對商品項目進行庫存調整，包括PC、手機、TV等，將使PCB下游業者在首季面臨營運年減的壓力。

此外，投顧表示，2023年汽車需求有望復甦，加上車用電子或新能源車趨勢，將使車用PCB產值成長高於汽車車市銷量。而從應用面來看，消費性產品需求疲弱，今年上半年仍在去庫存階段。

蘋果股價雖於農曆過年期間反彈，但農曆年前針對各式商品砍單，將影響首季蘋果供應鏈業績。目前陸系手機銷售年增率仍未恢復正成長，需觀察銷售需求的延續性及供應鏈針對3、4月新機的備貨強度。

觀察PCB族群新春開紅盤普遍收紅，金居大漲逾8.5%，ABF三雄旺，欣興漲7%，南電上揚逾4%，景碩漲逾3%，泰鼎-KY、騰輝-KY等也上漲逾3%。（編輯：楊蘭軒）1120130