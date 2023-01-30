股匯開紅盤 新台幣爆量強漲2.31角收創逾5個月新高
2023/1/30 18:23（1/30 18:36 更新）
台灣股匯市兔年開紅盤迎來好彩頭，新台幣匯率30日收盤收30.137元，勁揚2.31角，創下逾5個月新高。（中央社檔案照片）
（中央社記者潘姿羽台北30日電）台灣股匯市兔年開紅盤迎來好彩頭，台股大漲560點、收復年線，新台幣匯率同樣強強滾，今天收盤收30.137元，勁揚2.31角，創下逾5個月新高，台北及元太外匯市場總成交金額爆出24.345億美元的巨量。
台股今天兔年開紅盤，春節休市12天期間，美股漲多於跌，台積電美國存託憑證（ADR）大漲7.49%，加上市場預期美國聯準會（Fed）本週聯邦公開市場委員會（FOMC）利率決策會議升息幅度將放緩，讓台灣股匯市今天同步上演補漲行情。
台積電領銜電子權值股衝鋒、金融回神、航運翻紅，帶動台股農曆兔年開紅盤終場大漲560.89點，收在15493.82點，衝上今天最高點，收復年線約15381點；而外資法人大舉回補買超台股新台幣722.56億元，創史上第2大買超金額。
熱錢蜂擁匯入之下，新台幣匯率不甘示弱，今天以30.300元開盤後，匯價「步步高升」，強漲逾2角，最高升抵30.104元。
外匯交易員表示，美國通膨走勢放緩，風險偏好升溫，令資金回流亞洲市場，若外資能延續匯入力道，加上聯準會升息路徑與市場預期相符，美元指數缺乏走升理由，便可支持新台幣續揚，挑戰30元整數大關。（編輯：潘羿菁）1120130
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新台幣放量勁揚2.31角 收30.137元