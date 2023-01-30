台股兔年首日大漲560點收復年線 創新春開紅盤最大漲點

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台積電飆漲7.95%以543元作收，加上金融回神、航運翻紅，台股30日農曆兔年開紅盤終場大漲560.89點，收在15493.82點，衝上今天最高點，收復年線15381點。圖為台積電開盤大漲。中央社記者鄭傑文攝 112年1月30日

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（中央社記者鍾榮峰台北30日電）台積電領銜電子權值股衝鋒、金融回神、航運翻紅，帶動台股今天農曆兔年開紅盤終場大漲560.89點，收在15493.82點，衝上今天最高點，收復年線約15381點。法人指出，台股今天創下歷次農曆新春開紅盤最大漲點。

台股今天兔年開紅盤，春節休市12天期間，美股漲多於跌，台積電美國存託憑證（ADR）大漲7.49%，加上市場預期美國聯準會（Fed）本週聯邦公開市場委員會（FOMC）利率決策會議升息幅度將放緩，大盤今天上演補漲行情。

台積電和其他電子權值股領銜衝鋒，帶動台股早盤大漲532點，收復年線；盤中金融回檔、航運翻黑，大盤在年線附近整理；尾盤電金續揚，航運翻紅，大盤站穩年線，並衝上今天最高點。

終場台股加權指數收在15493.82點，大漲560.89點，漲幅3.76%，成交值相對放大來到新台幣3297.2億元，電子股終場大漲5.16%，金融股勁揚1.58%，航運股翻紅小漲0.43%。

主要電子權值股氣勢如虹，晶圓代工龍頭台積電終場收在今天最高543元，漲40元，漲幅達7.95%，市值攻上14.08兆元。

聯發科終場收739元，大漲6.64%；聯電收在48.8元，勁揚6.2%；日月光投控收在105元，上漲3.45%；南亞科收在60.3元，上漲4.51%。鴻海終場收平盤98.1元。

金控股回神，其中富邦金收在61元，漲2.01%；中信金收平盤23.2元，兆豐金收32.6元，漲1.88%，國泰金收42.7元，漲1.67%。

航運股翻紅，萬海收75.6元，漲2.72%。航空雙雄長榮航收28.9元，漲1.76%；華航收19.35元，漲2.11%。

台新2000高科技基金經理人沈建宏預期，今年經濟與企業獲利成長性走勢前低後高，台股指數有機會逐季震盪向上。

從電子科技基本面來看，沈建宏預估，晶圓代工景氣可望在第1季落底，第2季半導體產業庫存調整可完畢，從整體來看，沈建宏預期儘管今年上市櫃公司獲利可能較去年衰退，不過科技股表現可優於傳產股，企業營收年增率看逐季上揚，獲利年增率可望在下半年轉正。

從總體經濟分析，沈建宏表示，第1季仍將面臨財測、資本支出下修、庫存調整等變數，不過上半年美國升息循環可望結束，全球景氣走勢前低後高，下半年可望優於上半年。（編輯：楊蘭軒）1120130